الان تتابع المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسيا من “داعش” داخل سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أعلن العراق أن جهاز المخابرات تمكن من اعتقال 13 فرنسيا من قيادات “داعش” البارزة، في عملية أمنية داخل سوريا. كما كشف جهاز المخابرات العراقي عن القبض على خلية لتمويل تنظيم “داعش” منذ يومين، موضحا نجاحه في تفكيك أكبر خلية لتمويل التنظين، وتتبعها في أكثر من بلد.

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