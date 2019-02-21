الان تتابع مقتل شخصين في إطلاق نار في ميونيخ والشرطة تنشر قواتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قتل شخصان، في إطلاق نار بمدينة ميونيخ الألمانية، اليوم، فيما نشرت الشرطة عددا كبيرا من قوات الأمن في المدينة.

وصرحت شرطة ميونيخ أن مطلق النار بين القتيلين، موضحة أنه تم السيطرة على الوضع في ميونيخ ولا يوجد خطر الآن.