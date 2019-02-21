الارشيف / اخبار العالم

مقتل شخصين في إطلاق نار في ميونيخ والشرطة تنشر قواتها

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع مقتل شخصين في إطلاق نار في ميونيخ والشرطة تنشر قواتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قتل شخصان، في إطلاق نار بمدينة ميونيخ الألمانية، اليوم، فيما نشرت الشرطة عددا كبيرا من قوات الأمن في المدينة.

وصرحت شرطة ميونيخ أن مطلق النار بين القتيلين، موضحة أنه تم السيطرة على الوضع في ميونيخ ولا يوجد خطر الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين في إطلاق نار في ميونيخ والشرطة تنشر قواتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا