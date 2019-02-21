الصين: نتمنى إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان في نيجيريا بسلاسة

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن أملها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيجيريا بسلاسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على إجراء الانتخابات العامة في نيجيريا بعد غد السبت، بعد تأجيلها في وقت سابق، إن نيجيريا دولة مهمة في قارة أفريقيا، وإن الصين ملتزمة دائمًا بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرا إلى أن بكين تؤمن بأن النيجيريين قادرون بأنفسهم على معالجة القضايا المتعلقة بالانتخابات.

وكان رئيس لجنة الانتخابات في نيجيريا أعلن السبت الماضي، إرجاء الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى 23 فبراير، نظرا لأن إجراء التصويت المقرر غير "ممكن عمليًا"، مؤكدًا أن الإرجاء يعود "لأسباب لوجستية".