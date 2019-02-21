هاتفياً.. بوتين يتحدث مع نتنياهو قبيل زيارته إلى العاصمة موسكو

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور العاصمة موسكو قريبا.
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأخير سيزور موسكو قريبا.
وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقرر عقدها في المستقبل القريب إلى موسكو، جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة والأجندة الدولية والثنائية".
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