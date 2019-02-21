السعودية تُعلن إعدام 4 أجانب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم (الإعدام) بحق أربعة أجانب، بتهم مختلفة.

وأصدرت وزارة داخلية المملكة بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة مهربين ومروجين للمخدرات بمحافظة جدة، بالإضافة إلى إعدام آخر بتهمة الترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحاً مستغلاً فترة دوام أصحابها واغتصب أربع نساء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال.

وقالت الوزارة إن الثلاثة المتهمين بالتهريب وترويج المخدرات، يمنيي الجنسية، والرابع مواطن صومالي.

وأيدت محكمة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا السعودية، أحكام القتل التعزيزي بحق الأربعة أجانب، التي أصدرتها المحكمة الجزئية، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها إنها بإعلانها تنفيذ القتل التعزيزي "تؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".