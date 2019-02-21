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قتيلين بإطلاق نار في ميونيخ

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ذكرت مجلة فوكس الألمانية اليوم الخميس أن سكان مدينة ميونيخ الواقعة في جنوب البلاد قالوا إنهم سمعوا دوي طلقات نارية.

وقالت الشرطة على "تويتر" إنها نشرت عددا كبيرا من رجالهت مضيفة أنها سيطرت على الأوضاع.

وأكدت الشرطة الألمانية أن مطلق النار من بين قتيلين في الحادثة.

وكتبت الشرطة على تويتر "سيطرنا على الوضع. لا يوجد خطر في الوقت الراهن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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