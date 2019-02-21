فرنسا تؤكد زيارة الرئيس العراقي في باريس.. الثلاثاء

أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان رسمي لها، زيارة الرئيس العراقي برهم صالح، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في 26 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي برهم صالح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في غداء عمل يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

وأضافت الرئاسة: "بعد عام من الانتصار على داعش في العراق، يشكل هذا اللقاء فرصة للرئيس ماكرون لتأكيد دعم فرنسا الكامل للعراق لمواجهة التحديات الأمنية وتلك المتصلة بإرساء الاستقرار والحوكمة الجامعة وإعادة إعمار البلاد".

وقد يتطرق الرئيسان إلى مصير المسلحين الفرنسيين المعتقلين في العراق والذين تطالب باريس محاكمتهم.