مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحراسات أمنية مشددة

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب الرحمة، وأدوا الصلاة التلمودية فيه، تحت حراسات أمنية مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت منطقة "باب الرحمة" قد شهدت أمس، حالة من التوتر الناجمة عن عرقلة قوات الاحتلال للمصلين وتوقيف بعضهم.
وساد التوتر محيط المسجد الأقصى المبارك عقب تحطيم مقدسيين للبوابة الحديدية لباب الرحمة للمرة الثالثة.
وطالب المقدسيون بفتح مبنى ومصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من 15 عامًا.
كان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، قد رفض أمس جميع الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة والصلاة في مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
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