قوات البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين فلسطينيين من قطاع غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية اليوم الاثنين أربعة صيادي أسماك فلسطينيين قبالة ساحل البحر في قطاع غزة ، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصيادين جرى اعتقالهم أثناء عملهم على متن قاربي صيد تم مصادرتهما قبالة ساحل البحر في جنوب القطاع.

وقتل ثلاثة صيادين فلسطينيين بنيران قوات البحرية الإسرائيلية فيما تم اعتقال أكثر من 60 آخرين العام الماضي بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتفرض إسرائيل قيودا على عمل الصيادين الفلسطينيين بدعوى حظر عمليات التهريب عبر البحر في إطار حصارها المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

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