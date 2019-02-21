غدًا.. إيران تبدأ مناورات «استعراض القوة» في مضيق هرمز

أعلنت إيران، انطلاق مناورات “الولایة 97” البحریة یوم غد الجمعة، والتی تستغرق ثلاثة أیام.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، فإن المناورات ستشهد مشاركة كبار قادة القوة البحریة للجیش، فی منطقة تبلغ مساحتها ملیونی كیلومتر مربع من مضیق هرمز إلي مدار 10 درجات فی المحیط الهندی.

وقال الأدمیرال حسین خانزادی، قائد القوة البحریة للجیش الإيراني، إن المناورات البحریة تجری علي عدة مراحل، مثل استعراض القوات البحریة، وانتشار القطع البحریة والعملیات فی البر والبحر واستعراض القوة.

وتؤكد إيران دائما أن المضيق يقع تحت السيطرة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الأدمیرال على أن أحد أهداف هذه المناورة البحریة، التدریب علي الخطط البحریة وتقییم الأسلحة والمعدات وتدریب الكوادر البشریة.

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وأضاف الأدمیرال فی تصریح للصحفیین، إن القطع البحریة فوق السطح وتحت السطح والمروحیات ستشارك فی الاستعراض العسكری، وتستخدم بعض المعدات فی اطار التدریب، كما یستخدم جزء آخر من المعدات العسكریة البحریة لأول مرة، كما تطلق ولأول مرة صواریخ من الغواصة.

ولفت خانزادی، إلى المناورات ستشمل كذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد للاستطلاع والمراقبة، كما یتم التمرین علي الحرب الإلكترونية في هذه المناورات.

وأشار إلى أن جزء من العملیات مكرسة للعملیات التی تجری لصد العدو الفرضی فی المیاه والبر.

ويحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التي تقع في مدخله وكانت في القرن السادس عشر مملكة تخضع لحكم أسرة عربية من عمان، ونجح البرتغاليون في احتلالها عام 1515، وفي عام 1632 استطاعت القوات البريطانية والفارسية المشتركة طرد البرتغاليين منها، وهي تتبع لإيران منذ ذلك الوقت.

يمر عبر المضيق حوالي 40 في المئة من الانتاج العالمي من النفط، وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في الخليج، من أجل ضمان انسياب الامدادات النفطية بشكل طبيعي.

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