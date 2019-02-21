«ترامب» يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية إذا فشلت المحادثات الجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، إذا فشلت المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد في التوصل في اتفاق تجاري جديد.

وقال ترامب -في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض : إن المحادثات مستمرة وممثلي الاتحاد الأوروبي مفاوضين أقوياء “وإذا لم نتوصل إلى اتفاق سنفرض الرسوم، من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي كان قد تسلم يوم الأحد الماضي تقرير وزارة التجارة الأمريكية، بشأن التهديد الذي تمثله السيارات المستوردة على الأمن القومي الأمريكي، وأمام الرئيس ترامب 90 يوما لكي يتخذ قرارا بشأن نتائج التقرير الذي لم ينشر حتى الآن.

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