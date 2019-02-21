الإدارية العليا تؤيد إضافة العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

كتب - محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80 ٪ من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.