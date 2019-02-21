العريبة: الإمارات تنفي أي تخفيف للحظر المفروض على قطر بمنافذها البحرية

أفادت قناة "العريبةط بان "​الإمارات​ تنفي أي تخفيف للحظر المفروض على قطر بمنافذها البحرية".

وكانت وكالة "​رويترز​" للانباء قد لفتت إلى أن تعاميم من الموانئ ومصدر بقطاع الشحن أشارت إلى إن الإمارات خففت حظرا على شحن السلع من وإلى قطر كانت فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة.

وألغى تعميم من موانئ ​أبوظبي​ مؤرخ في 12 شباط تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.

وأبقى التعميم حظرا على ​السفن​ التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.

وأبلغ مصدر في القطاع لـ "رويترز" أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في الإمارات.