زار المتروبوليت ​طرابلس​ و​الكورة​ وتوابعهما للروم ​الارثوذكس​ ​المطران أفرام كرياكوس​ الصرح التربوي في ثانوية ومهنية سيدة بكفتين الأرثوذكسية برفقة الوكيل قدس الأرشمندريت كاسيانوس عيناتي وقدس الأرشمندريت برسانيوس أبو حيدر وقدس الأبوين حنانيا قطريب ونقولا داوود والشماس بشارة عطاالله، لمناسبة بدء ​الصوم​ الأربعين المقدس، وكان في استقباله رئيس بلدية بكفتين جورج شوبح ورئيس وأعضاء لجنة الأهل، والهيئة الادارية والتعليمية والطالبية في الثانوية والمهنية، إضافة الى العديد من الأولياء وعائلة المرحوم جورج زريق و​الطلاب​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متروبوليت طرابلس والكورة للروم الارثوذكس زار ثانوية ومهنية سيدة بكفتين الأرثوذكسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.