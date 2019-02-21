أفادت معلومات ​صحفية​ عن "​انفجار قارورة غاز​ في محل لبيع الخرضوات والغاز قرب مخيم الجليل يملكه (م. د.) أدى إلى شب حريق، استدعى تدخل سيارات إطفاء ​الدفاع المدني​، بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد لإخماد النيران، وسحب ​قوارير الغاز​ إلى خارج المحل لحصر الأضرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في محل خرضوات قرب مخيم الجليل بانفجار قارورة غاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.