علامة: متفائلون بقرار بري بعقد جلسات رقابة ومحاسبة ومساءلة للحكومة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة خلال لقائه فعاليات وأبناء منطقة حارة حريك في لقاء حواري وتشاوري للاطلاع على شؤون البلدة وكل ما من شأنه أن يساهم في عملية النهوض والإنماء ان "سببا آخر يمنحنا الأمل والتفاؤل هو ما عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضوح حول قراره بعقد جلسات رقابة ومحاسبة و مساءلة للحكومة".
وتخلل اللقاء عرض للنشاط النيابي الذي يضطلع به علامة من خلال عضويته في كل من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ولجنة الشباب والرياضة النيابيتين وما يتم البحث فيهما لا سيما ما يتصل بمسائل الدواء والاستشفاء عموما كما القروض السكنية ومتابعة القضايا الحياتية والخدماتية العامة.
وفي حلقة حوارية استمع علامة إلى أهالي المنطقة والحاجات الإنمائية مؤكدا "متابعتها في إطار عمله في البرلمان أو مع القيادات والوزارات و الجهات المعنية".
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