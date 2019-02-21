علامة: متفائلون بقرار بري بعقد جلسات رقابة ومحاسبة ومساءلة للحكومة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ خلال لقائه فعاليات وأبناء منطقة ​حارة حريك​ في لقاء حواري وتشاوري للاطلاع على شؤون البلدة وكل ما من شأنه أن يساهم في عملية النهوض والإنماء ان "سببا آخر يمنحنا الأمل والتفاؤل هو ما عبر عنه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بوضوح حول قراره بعقد جلسات رقابة ومحاسبة و مساءلة للحكومة".

وتخلل اللقاء عرض للنشاط النيابي الذي يضطلع به علامة من خلال عضويته في كل من ​لجنة الصحة​ والشؤون الاجتماعية والعمل و​لجنة الشباب والرياضة​ النيابيتين وما يتم البحث فيهما لا سيما ما يتصل بمسائل الدواء والاستشفاء عموما كما ​القروض السكنية​ ومتابعة القضايا الحياتية والخدماتية العامة.

وفي حلقة حوارية استمع علامة إلى أهالي المنطقة والحاجات الإنمائية مؤكدا "متابعتها في إطار عمله في البرلمان أو مع القيادات والوزارات و الجهات المعنية".