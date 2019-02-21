الصفدي استقبلت سفيرة تشيلي ورئيس الجامعة اللبنانية الاميركية

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي في مكتبها، سفيرة جمهورية التشيلي في لبنان مارتا شلهوب في زيارة تهنئة وتعارف. وتم عرض لسبل التعاون.

كما التقت خيرالله الصفدي رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزيف جبرا يرافقه مستشاره الدكتور كريستيان أوسي، وطرحت تصورها لخطة العمل التي يجري وضعها للوزارة في سبيل ايجاد الأطر الكفيلة للشباب في شق طريق المستقبل، واتفق الطرفان على سبل المتابعة من أجل وضع خطة عمل مشتركة.

كذلك تلقت خيرالله الصفدي دعوة من رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل ووفد من الجمعية للمشاركة في النسخة السادسة من سباق السيدات تحت شعار "طريقك قرارك" الذي تنظمه لمناسبة يوم المرأة العالمي في 31 آذار المقبل، بهدف تعزيز قدرات السيدات ودعم قضايا المرأة الإنسانية والاجتماعية.

ومن زوار خيرالله الصفدي أيضا وفد من لجنة المرأة التابعة لأبرشية زحلة برئاسة نيفين الهاشم وعضوية ماري غصين وألين حروق يرافقه راعي الأبرشية الأب مروان غانم.