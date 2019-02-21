الأمن العام يذكر المواطنين بتحميل تطبيقه الخاص على الهواتف الذكية

ذّكرت ​المديرية العامة للأمن العام​ المواطنين أنه يمكنهم تحميل التطبيق الخاص ب​الأمن العام​ على ​الهواتف الذكية​ (​الأمن العام اللبناني​ أو General security) عبر متجر Appstore أو Playstore للتمكن من معرفة المستندات المطلوبة لمختلف المعاملات التي يمكن تقديمها لدى المديرية، الاطلاع على التعاميم والبيانات التي تصدر عنها، معرفة المواقع الجغرافية وعناوين دوائر ومراكز ​الامن العام​ الإقليمية المخصصة لاستقبال المعاملات، متابعة بعض معاملاتهم و تقديم البلاغات والشكاوى.

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