 رشيد لويس لبكي: التباسات حول ورود اسمي بعملية بيع أبنية عليها علامات استفهام

لفت المرشح الاسبق ل​رئاسة الجمهورية​ رشيد لويس لبكي إلى انه "بعد المغالطات التي حصلت بورود اسم ​رشيد لبكي​ من ضمن عملية بيع لأبنية غير سليمة المواصفات في منطقة ​بعبدات​، يهمنا التوضيح إن المسؤول عن بيع الشقق السكنية ضمن أبنية ورد حولها بعض علامات الاستفهام، هو المهندس رشيد ماما لبكي، الذي نحترم ولا نرى فيه الا الشخصية المثقفة والمتزنة، وليس رشيد لويس لبكي".

ولفت إلى "اننا من باب منع الالتباس نلتمس عذراً التمني على المهندس رشيد ماما لبكي أن يستخدم اسمه الكامل في أي من أعماله حرصاً على منع الشبهات، مع أن تاريخنا وتاريخ من نذكر ناصع لا لُبس فيه ودعوتنا الدائمة للوسائل الاعلامية لأن تعمد لاستقصاء المعلومات بحرفية أكثر، ونحن الحريصون على صدقية عملها وقدسية وجودها، واننا جاهزون لاي توضيح حولنا في أي وقت".