بالصور.. "مميش" يشهد توقيع اتفاقية إنشاء مصنع للأوناش الثقيلة في المنطقة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق الرفاعي:

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية بين مركز الصادرات الروسي وأكبر وأهم مصنع في روسيا، لتصنيع الأوناش الثقيلة ومعدات الرفع الخاصة بالموانئ لإقامة مشروع مماثل في المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد فور تشغيلها.

واستكمل "مميش" جولته الثانية في مدينة سان بطرسبرج خلال زيارته لدولة روسيا الاتحادية، حيث التقى بأحد أهم المستثمرين الروس الذي يعمل في مجال صناعة الأوناش الثقيلة، واجتمع بالسيد سيرجي بوكروفسكي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "SMM" وهي الأهم من نوعها في روسيا في هذا المجال والتي تتمتع بحجم صادرات عالمية ضخمة.

وعرض الوفد المرافق للفريق مهاب مميش، الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، وكذلك التطوير الذي تشهده موانئ المنطقة والمناطق اللوجستية التابعة، ومن جانبه أبدى سيرجي بوكروفسكي رغبته في التواجد بالسوق المصري ولأول مرة خارج بلاده لتكون المنطقة الصناعية الروسية أحد أهم محطاته لإقامة مشروع بهذا الحجم لخدمة الموانئ المحلية والعالمية.

وعقب اللقاء أجرى "مميش" والوفد المرافق بجولة داخل المصنع الخاص بتصنيع الأوناش والتعرف على أحدث التقنيات في تصنيع هذه الروافع والمعدات الثقيلة وكذلك بعد الأجهزة الخاصة التي تدخل في تصنيع غرف التحكم في قيادة السفن الضخمة.