محافظ القليوبية يناقش الخطة الإستثمارية لمدينتى بنها وطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمدينتي بنها وطوخ، ومتابعة نسب التنفيذ والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد المحافظ ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

كما أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من خطة الرصف الشوارع ورفع كفاءتها والإهتمام بمنظومة القمامة وشراء ما يلزم من مستلزمات تسهم في رفع كفاءة المنظومة كالمعدات أو صناديق القمامة مكلفا رؤساء الأحياء والإدارات الهندسية بها متابعة العمل على الطبيعة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأعمال قبل البدء في تنفيذ الأعمال بالشوارع.