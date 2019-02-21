

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الخميس إنه لا توجد أي مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق نار وقع في مدينة ميونيخ بجنوب البلاد وأسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف المتحدث سفين مولر أن القتيلين رجلان وأن أحدهما أطلق الأعيرة النارية، ولا يوجد ما يشير إلى إصابة أحد آخر بأذى.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية: لا دوافع إرهابية في واقعة ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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