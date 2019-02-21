تركيا تنتقد تصويتاً بشأن تعليق محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

انتقدت تركيا اليوم الخميس، تصويتاً أجرته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "غير مقبول".

وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسمياً، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.

وقال حامي آقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان "من غير المقبول إطلاقاً أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي".

وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي في تغريدة على تويتر "ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين لصالح تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما فعلت (لجنة) الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في أكتوبر إنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمر منذ وقت طويل للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت ماريتي سخاكه العضو في البرلمان الأوروبي في بيان "تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحفيين بشكل يومي تقريبا بينما يزداد تقويض الديموقراطية وسيادة القانون في الدولة".

وأضافت "كل هذا إضافة إلى التعديلات الدستورية جعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلاً في المرحلة الحالية. رسالة البرلمان اليوم غاية في الوضوح. ونضيف تبعات تمسك أردوغان الاستبدادي بالسلطة".