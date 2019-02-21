ألمانيا.. قتيلان بإطلاق نار في ميونخ

ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الخميس أن شخصين لقيا حتفهما في مدينة ميونيخ بجنوب البلاد بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوي طلقات نارية في موقع بناء صباح اليوم الخميس. وقال المتحدث سفين مولر إن الشرطة تعتقد أن مطلق النار بين القتيلين.

وتابع "لم يعد هناك خطر على الناس هناك" مضيفاً أنه ليس لديه تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.



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