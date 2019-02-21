مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بمدينة ميونخ الألمانية

الشرطة الألمانية وكالات : أكدت الشرطة الألمانية اليوم الخميس مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بمدينة ميونخ الكائنة جنوبي ألمانيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. جنوبي ألمانيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن المتحدث باسم الشرطة سفين موللر قوله إن الخطر قد انتهى، فيما ترجح الشرطة أن أحد القتيلين هو منفذ الهجوم.



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