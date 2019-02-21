إيران: لا يمكن استبعاد احتمالية الصراع العسكري مع إسرائيل

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، قائلًا، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقال ظريف ، إن وجود إيران في سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيلالمجال الجوي اللبناني والسوري بالإضافة إلى القانون الدولي، وفقًا لرويترز.
وأضاف أن"هناك نزعة للمغامرة من جانب إسرائيل ونزعة المغامرة تكون دائما خطيرة".
ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكري بين إيران وإسرائيل، أجاب ظريف "كلا، لكنني
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال: "إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية، وإنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".
وفي معرض حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد اتهم ظريف إسرائيل بالسعي إلى الحرب، وحذر من أن أفعالها هي والولايات المتحدة تزيد من احتمالات حدوث صدام في المنطقة.
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