مصرع 12 شخصًا في باكستان جراء الفيضانات والأمطار الموسمية

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الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانيةوكالات :
أعلن مسئولون باكستانيون اليوم الخميس مصرع 12 شخصًا جراء الفيضانات والأمطار الشتوية الغزيرة بعدة مناطق في وسط وجنوب غرب البلاد ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية اليوم الخميس،
وفي وسط باكستان، لقي تسعة أشخاص مصرعهم في حوادث انهيارات مبان وأسقف منازل جراء الأمطار.
يشار إلى أن الأمطار الموسمية في باكستان عادة ما تتسبب في انزلاقات أرضية وفيضانات ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالمنازل والمحاصيل.
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