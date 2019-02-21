مصرع 12 شخصًا في باكستان جراء الفيضانات والأمطار الموسمية

الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية

وكالات :

أعلن مسئولون باكستانيون اليوم الخميس مصرع 12 شخصًا جراء الفيضانات والأمطار الشتوية الغزيرة بعدة مناطق في وسط وجنوب غرب البلاد ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية اليوم الخميس،

أن الفيضانات غمرت عدة قرى في إقليم "بلوشستان" بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وإضرار حوالي 200 أسرة، فيما تعمل سلطاتالطوارئ على إنقاذ المواطنين من المناطق المغمورة.وفي وسط باكستان، لقي تسعة أشخاص مصرعهم في حوادث انهيارات مبان وأسقف منازل جراء الأمطار.يشار إلى أن الأمطار الموسمية في باكستان عادة ما تتسبب في انزلاقات أرضية وفيضانات ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالمنازل والمحاصيل.