سلطنة عُمان تفوز بجائزة العمل المتكامل في اختتام مهرجان الشارقة للمسرح

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فازت سلطنة عُمان بجائزة العمل المتكامل في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الثالثة، الذي اختتم أعماله أخيرًا.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن فرقة مسرح مزون حصلت على جائزة أفضل عرض متكامل، وجائزة أفضل إضاءة عن مسرحية (مدق الحناء) ،للكاتب المسرحي السعوديعباس الحايك، وسينوغرافيا وإخراج يوسف البلوشي، ويُضاف إنجاز جديد للسلطنة في مجال المسرح.
جاءت نتائج المهرجان: جائزة أفضل إضاءة حققتها سلطنة عمان، وجائزة أفضل ديكور ذهبت لدولة الكويت، وجائزة أفضل موسيقى كانت من
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