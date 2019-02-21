سلطنة عُمان تفوز بجائزة العمل المتكامل في اختتام مهرجان الشارقة للمسرح

القاهرة ـ بوابة الوفد:

فازت سلطنة عُمان بجائزة العمل المتكامل في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الثالثة، الذي اختتم أعماله أخيرًا.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن فرقة مسرح مزون حصلت على جائزة أفضل عرض متكامل، وجائزة أفضل إضاءة عن مسرحية (مدق الحناء) ،للكاتب المسرحي السعودي

عباس الحايك، وسينوغرافيا وإخراج يوسف البلوشي، ويُضاف إنجاز جديد للسلطنة في مجال المسرح.

جاءت نتائج المهرجان: جائزة أفضل إضاءة حققتها سلطنة عمان، وجائزة أفضل ديكور ذهبت لدولة الكويت، وجائزة أفضل موسيقى كانت من

نصيب دولة الإمارات، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ لدولة الكويت، وجائزة أفضل ممثلة دور أول دولة الإمارات، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ لدولة الكويت، وجائزة أفضل إخراج ذهبت لدولة الكويت، وجائزة أفضل مؤلف للكاتب إسماعيل عبدالله من دولة الإمارات، أما الجائزة الكبرى لأفضل عمل متكامل فذهبت لسلطنة عمان عن مسرحية (مدق الحناء).