كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مصيرية من "ماكرون" للمجتمع الفرنسي بشأن معاداة السامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطابًا، في حفل العشاء السنوي لمجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا، مشددًا على أن معاداة السامية قد نمت في السنوات الأخيرة، وأن والوضع ازداد سوءًا في الأسابيع الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.

وذكرت شبكة "فرنسا 24"، أن "ماكرون"، أشار إلى أن "بلدنا، ومن أجل أوروبا بأسرها ومعظم الديمقراطيات الغربية، يبدو أنه يواجه عودة معاداة السامية التي لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".

ووفق تلفزيون "بي إف إم"، قال "ماكرون"، إن فرنسا يجب أن تستخلص خطوطًا حمراء جديدة ضد التعصب، حيث ذكر أن لديه خططًا لمشروع قانون لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، داعيًا إلى إنهاء ثلاث مجموعات يمينية متطرفة.

وفي 19 فبراير، ورد أنه تم تخريب حوالي 80 قبر في مقبرة يهودية في شرق فرنسا. ووقع الهجوم، قبل وقت قصير من الموعد المقرر للمظاهرات في نفس اليوم في باريس ومدن فرنسية أخرى، للتنديد بتزايد المشاعر المعادية للسامية في البلاد.

وخرج الشعب الفرنسي، هذا الأسبوع، إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، للاحتجاج ضد معاداة السامية، في أعقاب اندلاع الهجمات المعادية للسامية في الآونة الأخيرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.