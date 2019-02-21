كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسات مشددة من الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب الرحمة، وأدوا الصلاة التلمودية فيه، تحت حراسات أمنية مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلى.

وكانت منطقة "باب الرحمة" قد شهدت أمس، حالة من التوتر الناجمة عن عرقلة قوات الاحتلال للمصلين وتوقيف بعضهم.

وساد التوتر محيط المسجد الأقصى المبارك عقب تحطيم مقدسيين للبوابة الحديدية لباب الرحمة للمرة الثالثة.

وطالب المقدسيون بفتح مبنى ومصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من 15 عامًا.

كان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، قد رفض أمس جميع الإجراءات والقيود التى فرضتها السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة والصلاة فى مصلى باب الرحمة، فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.