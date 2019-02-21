كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "واشنطن بوست": العدل الأمريكية تستلم تقرير مولر خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة إن مسئولى وزارة العدل الأمريكية يستعدون لإنهاء تحقيق استمر لما يقرب عامين، يجريه المحقق الخاص روبرت مولر فى مزاعم التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، مرجحين أن يصدر تقرير سرى بهذا الشأن في غضون أيام.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مصدر مطلع على الأمر، رفض الكشف عن هويته، قوله إن مولر قد يقوم بتسليم تقريره إلى وزير العدل وليام بار الأسبوع القادم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التحقيق أنهك واشنطن منذ بدئه في مايو عام 2017، ويبدو أنه أوشك على الانتهاء، وهو الأمر الذى من شأنه أن يرسل موجات صادمة جديدة فى النظام السياسى الأمريكى.

ويتوجب على مولر تقديم تفسير إلى وزير العدل عن سبب قراره توجيه الاتهام لأشخاص بعينهم، إلى جانب كشفه عن هوية الأشخاص الآخرين الذين أجرى معهم تحقيقات، وسبب عدم توجيه الاتهام لهم، ثم يقدم وزير العدل تقريرا بشأن التحقيق إلى الكونجرس الأمريكي.

واحجم متحدث باسم مولر ومتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعليق على هذا الأمر.