كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إيران تعلن البدء في مناورات بحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاق مناورات ' الولایة 97' البحریة یوم غد الجمعة والتی تستغرق ثلاثة أیام.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، فإن المناورات ستشهد مشاركة كبار قادة القوة البحریة للجیش، فی منطقة تبلغ مساحتها ملیونی كیلومتر مربع من مضیق هرمز إلي مدار 10 درجات فی المحیط الهندی.

وقال الأدمیرال حسین خانزادی، قائد القوة البحریة للجیش الإيراني، إن المناورات البحریة تجری علي عدة مراحل، مثل استعراض القوات البحریة، وانتشار القطع البحریة والعملیات فی البر والبحر واستعراض القوة.

وأكد الأدمیرال على أن أحد أهداف هذه المناورة البحریة، التدریب علي الخطط البحریة وتقییم الأسلحة والمعدات وتدریب الكوادر البشریة.

وأضاف الأدمیرال فی تصریح للصحفیین، إن القطع البحریة فوق السطح وتحت السطح والمروحیات ستشارك فی الاستعراض العسكری، وتستخدم بعض المعدات فی اطار التدریب، كما یستخدم جزء آخر من المعدات العسكریة البحریة لأول مرة، كما تطلق ولأول مرة صواریخ من الغواصة.

ولفت خانزادی، إلى المناورات ستشمل كذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد للاستطلاع والمراقبة، كما یتم التمرین علي الحرب الإلكترونیة فی هذه المناورات.

وأشار إلى أن جزء من العملیات مكرسة للعملیات التی تجری لصد العدو الفرضی فی المیاه والبر.