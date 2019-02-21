كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: بعض موظفي أكبر مطار في السويد مرتبط بالشبكات الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة إكسبرسن، نقلًا عن تقرير الشرطة السرية، أن بعض موظفي مطار ستوكهولم أرلاندا، المسؤول عن مراقبة الجوازات والأمن لديهم صلات بالجماعات الإجرامية.

ووفقًا للتقرير الذي أُعد في سبتمبر 2018، والذي اطلعت عليه صحيفة إكسبرسن، يعمل الموظفون المرتبطون بالجماعات الإجرامية في مراقبة الجوازات، ومنطقة فحص الركاب، وخدمة أمن المطارات، وأنه قد تم العثور على عدد من الموظفين متورطين في تهريب المخدرات.

ويستنتج معدو التقرير، أن عدم كفاية تدقيق الموظفين يجعل المطار عرضة للإرهابيين.