انت الان تتابع تفاصيل خبر تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها غرب الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 11:22 صباحاً - تحطمت طائرة مروحية عسكرية وقُتل عسكريان من طاقمها، في منطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي الجزائر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية، الخميس، أن "الطائرة سقطت داخل محمية نباتية غير مأهولة بالسكان، في منطقة تدعى الرشة".

وانتقلت فوراً وحدة من الدفاع المدني إلى مكان الحادث، لانتشال جثث الضحايا وإطفاء الحريق الذي شب في بقايا المروحية​​​.

وأوضحت المصادر نفسها أنه "تم نقل جثتين إلى المستشفى، ولا يُعرف ما إذا كانت هناك جثة عسكري ثالث".

ولم تعلن وزارة الدفاع الجزائرية حتى الآن عن تفاصيل الحادث وملابساته، وانتقل مسؤول عسكري رفيع إلى موقع الحادث، لاستطلاع الأوضاع ومباشرة التحقيقات في الحادث.

وسُجّلت في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من حوادث الطائرات، كان أكبرها حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع "هيركيل" في أبريل عام 2018، بمطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية، قضى خلاله 257 شخصاً، أغلبهم عسكريون وعائلات عسكريين، كانوا بصدد الوصول إلى منطقة تندوف جنوبي الجزائر.