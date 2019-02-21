شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم قناة ”المسيرة“ الحوثية في قبضة قبائل حجة والان مع التفاصيل

أفادت مصادر أن قبائل حجور بمحافظة حجة تمكنوا يوم أمس، من القبض على طاقم قناة ”المسيرة“ التابعة لميليشيات الحوثي.

وأضافت مصادرنا، أنه تم القبض على طاقم الإنقلابيين عند تسلله إلى منطقة العبيسة بمديرية كشر.

وتابعت مصادرنا، أن الفريق الحوثي كان يعمل على تصوير بعض المناطق بهدف إيهام المشاهدين بسقوط المنطقة بيد الجماعة.

ومن جانب آخر، تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم اختطاف النساء في العاصمة اليمنية صنعاء ، واحتجازهن في سجون غير رسمية، لتلفيق تهم كيدية وابتزاز أهاليهن لدفع مبالغ خيالية.

وفي جريمة جديدة، أقدم الحوثيون، على اختطاف المواطنة إيمان محمد البشيري وهي أم لثلاثة أطفال، من جوار منزلها في شارع 16 بصنعاء بعد أن تم تعقبها، وقامت بإخفائها في أحد السجون التابعة لها.

وبحسب المصادر فإن سبب اختطاف البشيري، جاء على خلفية اعتراضها على نهب الميليشيا للإغاثة وبيعها في الأسواق، والتسبب بمجاعة لأبناء الشعب.