شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا وصف برلماني المحاولات الإيرانية لإغراق المدن البحرينية بالسموم البيضاء والان مع التفاصيل

كذا وصف برلماني المحاولات الإيرانية لإغراق المدن البحرينية بالسموم البيضاء

دعا عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم بن خالد النفيعي، لمنظومة الخليجية للاستمرار بدورها المسؤول، عبر كشف حقيقة الممارسات الإيرانية في المنطقة العربية، بالمحافل الدولية والأممية، وتعرية الدور الإيراني في تصدير الخراب والموت والإرهاب للعالم.

وأعلن أن المحاولات الإيرانية المستمرة بإغراق المدن البحرينية بالسموم البيضاء، يعكس الحقد الدفين لنظام لا يقف أمام أجنداته، ولا يعكس أي قيم أو أخلاق أو بوادر إنسانية.

وأكد النفيعي في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "اليمن العربي" - أن الشبكة الدولية للإتجار بالمخدرات، والتي أسقطتها الأجهزة الأمنية البحرينية أخيراً عن طريق البحر، وقوامها 11 فرداً، بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات قدرت قيمتها السوقية بمليون و600 ألف دينار بحريني، تأكيد على أن الحرب التي تقودها إيران ضد المملكة، وبقية دول الخليج قائمة ومستمرة، ومتصاعدة.

أسلوب العصابات

وأشار إلى أن المحاولات الإيرانية لإغراق المدن البحرينية بالسموم البيضاء يعكس أسلوب المنظمات الإرهابية المأجورة، وأسلوب العصابات، والمرتزقة، والتي تشرعن كل الأساليب والطرق، للإضرار بالدول، ومحاولة إسقاطها.

وبين النفيعي أن هذه المحاولات ليست بالجديدة من النظام الإيراني، بل هي قديمة، ومستمرة، وترجع لأكثر من ثلاثة عقود، منها إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في يوليو 2017 قدرت قيمتها بأكثر من 657 ألف دولار، ومحاولة أخرى في سبتمبر 2017 لتهريب 68 كيلوغراماً من الحشيش، قيمتها السوقية تقدر بمليون دولار، ومحاولة أخرى في مارس الماضي لنحو كيلوغرام من مادة الشبو، قدرت قيمتها بـ660 ألف دولار.

وقال «يضاف إلى ذلك المحاولات الإيرانية المستمرة لتهريب الأسلحة والمتفجرات، والمساعدة على إخراج مطلوبين أمنيين، ومحكومين خارج البحرين بطرق غير مشروعة، منها محاولة تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية، وكذلك الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في فبراير 2017، والتي أفشلتها الأجهزة الأمنية البحرينية بعملية نوعية، تمخضت عن مقتل ثلاثة من هؤلاء الإرهابيين».