شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يهدّد بوضع امريكا في مرمى الصواريخ الروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضع الولايات المتحدة في مرمى الصواريخ الروسية، ولوّح بقدرات «خارقة» قال إن بلاده مستعدة لنشرها رداً على التهديدات التي تواجهها بسبب نشر الأنظمة الصاروخية في أوروبا.

وحذر بوتين خلال خطابه السنوي أمس، أمام الهيئة الاشتراكية الروسية، من أن روسيا ستكون مضطرة إلى نشر صواريخ قادرة على بلوغ «مراكز صنع القرار» التي تهدد روسيا، في حال أقدمت واشنطن على نشر منظومات صواريخ في أوروبا.

ودعا الأميركيين إلى التخلي عن وهم «التفوّق العسكري المطلق». وأكد أن روسيا «لا تعتزم أن تكون الأولى في نشر هذه الصواريخ في أوروبا»، لكنه لوّح بأن بلاده ستواجه بحزم «أي تحرك أميركي لنشر صواريخ جديدة في أوروبا». وقال إن موسكو «لن يكون لديها خيار سوى الرد»، داعياً الأميركيين إلى «التفكير جيداً قبل الإقدام على التصعيد».

وتعهد بوتين بأن موسكو «لن تطرق أبواب واشنطن للحوار قبل أن ينضج شركاؤنا ويتعاملوا معنا بشكل متكافئ وندّي».

وعلّق نائب المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي بيرس كازاليت، قائلاً إن «التصريحات الروسية التي تهدد باستهداف الحلفاء غير مقبولة، وندعو روسيا إلى التركيز على العودة إلى الالتزام بمعاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى».