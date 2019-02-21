شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 69 شخصاً إثر حريق ضخم في بنغلادش والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البنغلادشية مصرع 69 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في دكا ليل أمس الأربعاء ، إثر حريق ضخم التهم مباني سكنية فيها مخازن لمواد كيميائية سريعة الاشتعال.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد إن حصيلة القتلى ليست نهائية و"عدد القتلى مرشّح للارتفاع. عمليات البحث تتواصل".

وأضاف أنّ الحريق الذي اندلع في حي "شوق بازار" الواقع في دكا القديمة سببه على الأرجح اسطوانة غاز وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء أنّ ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.