البرازيل: إيصال مساعدات إنسانية لفنزويلا خلال أيام

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مجموعة دعم فنزويلا - صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة البرازيلية أنها ستقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى حدودها مع فنزويلا في غضون أيام تلبية لطلب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء، عن الحكومة البرازيلية قولها في بيان إنها ستقوم بإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المدن الكبرى الواقعة بالقرب من الحدود مع فنزويلا، ثم بعد ذلك بإمكان الشاحنات الفنزويلية إدخال هذه المساعدات إلى داخل البلاد، مشيرة إلى أن هناك شحنات من المساعدات الإنسانية الأخرى على الحدود الفنزويلية.
وذكرت حكومة البرازيل أن الجيش يرفض دخول المساعدات إلى البلاد، وأن جوايدو منح مهلة لدخول المساعدات إلى البلاد تنتهي يوم 23 فبراير الجاري.يذكر أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو، في 23 من شهر يناير الماضي، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة أولها الولايات
وذكرت حكومة البرازيل أن الجيش يرفض دخول المساعدات إلى البلاد، وأن جوايدو منح مهلة لدخول المساعدات إلى البلاد تنتهي يوم 23 فبراير الجاري.
يذكر أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو، في 23 من شهر يناير الماضي، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة أولها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
من ناحية أخرى، أعلن دجوايدو، في وقت سابق اليوم، أن دولا أوروبية وعدت بتخصيص 18 مليون دولار كمساعدات إنسانية لبلاده، قائلا: "بعد اجتماعنا مع سفراء أوروبيين نعلن عن مساهمة تبلغ 18 مليون دولار تخصصها كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا". (التفاصيل)
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