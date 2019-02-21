الان تتابع أمانة الرياض: ترحيل 31 بائعا متجولا مخالفا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات واصلت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية العليا، جولاتها اليومية، لمنع الباعة الجائلين المخالفين. وتم ترحيل ٣١ بائعا مخالفا، وتم تسليم المصادرات للجمعيات الخيرية.

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