الكشف عن مخططات إيرانية للاستيلاء على عقود إعادة إعمار سوريا

نقلت وسائل إعلام، تصريحات لمسؤولين في نظام الإيراني عن مخططات وطموحات للاستيلاء على عقود إعادة إعمار سوريا.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي هذا الإطار حذر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد رضا أنصاري، أمس الأربعاء، من تأخر بلاده عن سوق إعادة إعمار سوريا، التي قدر كلفتها ب 200 مليار دولار.

وقال أنصاري، في تصريحات لوكالة «تسنيم» الإيرانية، إن العقوبات الأمريكية وضعت صعوبات كبيرة أمام الشركات الإيرانية لتصدير خدماتها الفنية والهندسية إلى الخارج، معتبرا أن «الضمانات البنكية» أهم تلك الصعوبات.

وأضاف أنصاري أن «الضمانات البنكية الصادرة عن البنوك الإيرانية، مرفوضة من قبل الأطراف الخارجية، ومن دون تلك الضمانات لا يمكن تصدير الخدمات الفنية والهندسية»، مؤكداً أنه في حال تدخلت الحكومة والمصرف المركزي الإيرانيان، قد تحل هذه المشكلة في بعض الدول.

وشدد على ضرورة التخطيط المناسب لمشاركة الشركات الإيرانية في إعادة إعمار سوريا، «لكونها تحظى بقدرات ترفع حظوظها»، إلا أن السؤال هو «كم ستكون حصة الشركات الإيرانية من تكلفة إعادة إعمار سوريا البالغة 200 مليار دولار؟»، قائلاً إن الإجابة عن ذلك تتوقف على «أداء السلطات الإيرانية».

واعتبر أنه «في حال وصلت حصة الشركات الإيرانية إلى 10 في المئة من ذلك، ستكون جديرة بالاعتناء والاهتمام»