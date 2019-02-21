شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن دورات أكاديمية ناصر: تشكل الوعى الثقافى والفكرى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت كلية الدفاع الوطنى، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "الإدارة العامة للجامعات"، بوزارة الشباب والرياضة، الدورة الثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومى، للكوادر الشبابية، للدفعة "46" من شباب الريف، وشباب الخريجين، بمختلف محافظات مصر، المنعقدة بكلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر فى المدة من 9 /2 /2019 إلى 20 /2 / 2019 .

وبحسب بيان صادر من النائب سمير رشاد ترأس حفل التكريم اللواء أركان حرب بهجب محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى، والنائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، واللواء صالح إبراهيم سلامة مدير الأكاديمية الأسبق، وتحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة مدير أكاديمية ناصر العسكرية، حيث استهلت فاعاليات حفل الختام الدورة بالتقاط صورة جماعية للخريجين، وتوزيع شهادات للمشاركين.

وتقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب بسمالوط ،فى بيانه بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا- وكلية الدفاع الوطني، كما ابدى اعجابه وامتنانه بالمشاركين في الدورة ، متمنى لهم دوام التوفيق

جدير بالذكر أن هذه الدورة الرابعة للشباب من مركز سمالوط حيث يدرس وبتخرج لأول مرة أربع دفعات متتالية أغلبهم من مركز سمالوط بأكاديمية ناصر العسكرية.

كما توجه المشاركون بالدورة بالشكر والتقدير إلى القوات المسلحة، ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير أشرف صبحى، وهشام مصباح، مدير الإدارة العامة للجامعات، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا- كلية الدفاع الوطنى، لما يقدمونه من دعم للشباب، والتعاون المثمر بينهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الدورات تشتمل العديد من المحاضرات فى كافة عناصر وأشكال الأمن القومى، ويقوم بإلقاء المحاضرات بها أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، من خبراء عسكريين وقادة ومستشارين، وبعض الأساتذة بالجامعات المصرية.

وتابع البيان، أن لوزارة الشباب والرياضة، دور كبير فى تنظيم مثل هذه الدورات، لما لها من أهمية بالغة لرفع الوعى الثقافى والفكرى، للشباب خاصة في الفترة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية.