اعرف حقك قبل ما تدفع فاتورة أو غرامة الكهرباء × 7 معلومات

اليوم السابع

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن حقهم فى قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، علاوة على متى تسقط مديونية الكهرباء ومتى يكون من حقهم التقسيط دون فوائد، وفيما يلى أهم المعلومات التى تهم القارئ:

أولاً: غرامات سرقات التيار:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

ثانيًا: متى تسقط مديونية الكهرباء:

3- ...