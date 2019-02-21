السعودية.. القبض على أحد مشاهير "سناب شات" بعد تحرشه بممرضة

روسيا اليوم
اعتقلت السلطات الأمنية، في المملكة العربية السعودية، أحد مشاهير "سناب شات"، المدعو علي بن كرمان، بعد تداول فيديو، يوثق تحرشه بممرضة داخل مستشفى.
وأفادت وسائل محلية أن وزارة الصحة السعودية استدعت الممرضة، وفتحت تحقيقا معها، للوقوف على ملابسات التحرش المزعوم، من قبل بن كرمان، الذي تجاوز عامه السبعين.
من جهتهم ادعى أقارب بن كرمان، أنه شخص يعتبر في حكم الجاهل، ولا يعي تصرفاته، مناشدين فحص قدراته العقلية، قبل محاكمته. وطلبوا حفظ حقوقه الإنسانية، ومنع التعرض له، وإيقاع العقوبة بمن يصوره، لغرض الإساءة...
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