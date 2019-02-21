روسيا اليوم
تساءل ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قائلا: "هل يمكن تحسين صورة السعودية، التي دمرها مقتل خاشقجي، من خلال كرة القدم؟".
ورأى مستشار أردوغان في مقالة بهذا الخصوص، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لا يحاول تحسين صورته التي شوهتها الاتهامات بأنه المحرض على قتل الصحفي جمال خاشقجي، بتبرئة نفسه، بل من خلال تحسين صورته بوسائل أخرى، من بينها كرة القدم.
وأشار أقطاي في هذا السياق إلى ما نشرته صحيفة "The Sun" من أن ولي العهد السعودي، عرض شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مقابل 4.9...
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار أردوغان يعلق على أنباء سعي ولي العهد السعودي شراء ناد رياضي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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