اللبكي وضع صندوقا لتلقي الشكاوى في سراي حلبا

وضع محافظ عكار ​عماد اللبكي​ صندوقا لتلقي الشكاوى عند الباب الخارجي لمكتبه في ​سراي حلبا​ الحكومي منذ تسلمه مركز المحافظ. وجرى تركيب صندوق شكاوى صباح اليوم الثاني عند مدخل مكتب الموظفين في المحافظة. وذلك في اطار المتابعة للتعميم الذي اصدرته وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ على المحافظين والقائمقامين والذي طالبت بموجبه بوضع صندوق للشكاوى في المحافظات والقائمقاميات لتلقي شكاوى المواطنين.

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