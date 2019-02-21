قوى الامن: توقيف 4 اشخاص بجرم ترويج المخدرات في النبطية

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه " في إطار العمليات التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي، على جميع الأراضي اللبنانية، للحد من ظاهرة تفشي آفة ​المخدرات​، وبخاصة بين أوساط الشباب.

1 - أوقفت هذه الشعبة بتاريخ 19/2/2019 على طريق عام زفتا - ​النبطية​، كل من:

- م. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

- ع. ر . (مواليد عام 1981، لبناني)

- ع. د. (مواليد عام 1995، سوري)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات وتعاطيها.

بتفتيش منزل الاول تم ضبط كمية من ​حشيشة الكيف​، كما تبين انه يوجد بحقه عدة مذكرات عدلية بجرم ترويج مخدرات. أودعوا مع المضبوط القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.

2 - وبتاريخ 18/2/2019 كانت قد اوقفت شعبة المعلومات في محلة تول - النبطية، المطلوب للقضاء: - ع. ا. (مواليد عام 1992، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات.

وقد سلِّم الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.