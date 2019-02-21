النشرة: الجيش الاسرائيلي يواصل بناء الجدار في منطقة المحافر خراج العديسة

أفاد مرسال "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ يواصل بناء الجدار وتركيب السياج في منطقة المحافر خراج ​العديسة​ مقابل ​بوابة فاطمة​ في ​كفركلا​".

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