جولة لقائد القطاع الغربي لليونيفيل في مدرسة الاشراق ومبرة الخير في بنت جبيل

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا مدرسة الاشراق ومبرة الخير التابعتين ل​جمعية المبرات​ في ​بنت جبيل​ ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفيل​ والسلطات المحلية و​المؤسسات التربوية​ والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وكان في إستقبال الجنرال آبانيارا مديرة المدرسة الاستاذة رابعة بيضون، مديرة العلاقات العامة الاستاذة مريم هزيمة، رئيس مكتب امن ​تبنين​ في مخابرات الجيش ال​لبنان​ي العقيد محمد هاشم، الشيخ عماد قاسم، الحاج حسان الضغير، الاستاذ علي تحفة وعدد من الطاقم الاداري.

بدوره شكر الجنرال آبانيارا والطاقم الإداري على حفاوة الاستقبال مثمناً عالياً الجهود التي يبذلونها في سبيل التحصيل العلمي للطلاب والدعم الكبير لهم في شتى المحافل التربوية وخصوصاً الرعاية الشاملة للأيتام ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وقام عدد من الأطفال بتقديم باقة من الزهور للجنرال آبانيارا ولوحة رسمها خصيصاً ​الطلاب​ وترمز للعلمين اللبناني والإيطالي وللسلام وعلاقة الصداقة والمودة التي تربط لبنان بإيطاليا.