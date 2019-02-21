الاناضول: السنوار يرفض لقاء المبعوث النرويجي للسلام في الشرق الأوسط

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "رئيس حركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" في ​قطاع غزة​، يحيى السنوار رفض لقاء تور فنيسلاند، المبعوث النرويجي لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​"، "فنيسلاند" طلب لقاء السنوار خلال زياته الأخيرة للأراضي الفلسطينية".

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